Nell'area archeologica Halaesa Arconidea spettacolo con 29 danzatori (Di sabato 4 giugno 2022) Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - L'area archeologica di Halaesa Arconidea è stata teatro di un grande spettacolo che ha avuto come protagonisti 29 giovanissimi danzatori del liceo Regina Margherita - indirizzo coreutico - di Palermo. Si è svolta ieri al tramonto, infatti, la trasposizione teatrale di uno spettacolo tratto da “Delfina”, una favola senza tempo di Solveig Cogliani, ispirata alla mitologia e calibrata su temi di attualità quali il rispetto dell'ambiente, la convivenza, la pace. Attraverso la narrazione gli spettatori hanno potuto attraversare la storia dei Fenici in Sicilia; Delfina, infatti, si offre come personaggio- ponte culturale tra i paesi del mediterraneo e quella narrata è una storia di amore, di esuli e libertà che va oltre le sbarre dei pregiudizi. ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Palermo, 4 giu. (Adnkronos) - L'diè stata teatro di un grandeche ha avuto come protagonisti 29 giovanissimidel liceo Regina Margherita - indirizzo coreutico - di Palermo. Si è svolta ieri al tramonto, infatti, la trasposizione teatrale di unotratto da “Delfina”, una favola senza tempo di Solveig Cogliani, ispirata alla mitologia e calibrata su temi di attualità quali il rispetto dell'ambiente, la convivenza, la pace. Attraverso la narrazione gli spettatori hanno potuto attraversare la storia dei Fenici in Sicilia; Delfina, infatti, si offre come personaggio- ponte culturale tra i paesi del mediterraneo e quella narrata è una storia di amore, di esuli e libertà che va oltre le sbarre dei pregiudizi. ...

SerieA : Il portiere con più clean sheet di tutti, un’aquila che comanda nell’area di rigore ???? ??MAIGNAN IS ON FIRE ??… - fisco24_info : Nell'area archeologica Halaesa Arconidea spettacolo con 29 danzatori: (Adnkronos) - L’area archeologica di Halaesa… - LocalPage3 : Nell'area archeologica Halaesa Arconidea spettacolo con 29 danzatori - costantonio11 : RT @SantucciFulvio: Ovviamente Basto insostituibile nell'attuale impianto, chiunque lo rimpiazzi giocherà diversamente. E con Perišic già p… - FamilyRosoli : RT @vaticannews_it: 'La ricerca della #pace richiederà tempi lunghi. Servono prospettive politiche soprattutto per la popolazione palestine… -