Advertising

fisco24_info : Ross: «Pechino ha più produzioni, ma meno invenzioni. Il mondo non diventerà più cinese»: Eppure, secondo Forchiell… -

Il Sole 24 ORE

Asia, Africa e Russia saranno più cinesi Alec, pur riconoscendo l'importanza del competitor Cina, ha scelto una modalità tranchant: "Il mondo non diventerà più cinese, loro sono molto forti ......agenzia Ria che la Russia dovrebbe riportare la sua autorità sulla piccola enclave di Fort, in ... Nel frattempo i progetti geopolitici disono passati dall'approdo norvegese alla più ... Ross: «Pechino ha più produzioni, ma meno invenzioni. Il mondo non diventerà più cinese» Eppure, secondo Forchielli, geografia e demografia sono fattori che giocano a favore della Cina. Per Giorgio Prodi è bene non vi siano vincitori e perdenti ...Alcune settimane fa il membro della Duma Oleg Matveychev ha dichiarato in un dibattito pubblico e anche in una intervista alla agenzia Ria che la Russia dovrebbe riportare la sua autorità sulla picco ...