Capri, assalto ai Faraglioni: muro di barche senza boe nell'area marina protetta (Di venerdì 3 giugno 2022) La foto postata sui social ieri mattina, immediatamente diventata virale sul web, con la baia di marina Piccola invasa da una folla di scafi di piccole e medie dimensioni, dal gommone al gozzo, dal... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 giugno 2022) La foto postata sui social ieri mattina, immediatamente diventata virale sul web, con la baia diPiccola invasa da una folla di scafi di piccole e medie dimensioni, dal gommone al gozzo, dal...

Advertising

7urz : RT @Cri_Giordano: Al via oggi il #9EuroTicket (9€ al mese per viaggiare su trasporto pubblico locale e regionale). In 10 giorni venduti 7 m… - RFanciola : RT @Cri_Giordano: Al via oggi il #9EuroTicket (9€ al mese per viaggiare su trasporto pubblico locale e regionale). In 10 giorni venduti 7 m… - Cri_Giordano : Al via oggi il #9EuroTicket (9€ al mese per viaggiare su trasporto pubblico locale e regionale). In 10 giorni vendu… -