Uomini e Donne si conferma leader del palinsesto pomeridiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel day-time della TV italiana, la 26esima edizione di "Uomini e Donne" si è conclusa ancora una volta senza rivali. In onda su Canale 5, il programma ha registrato ascolti in crescita sulla stagione '21-'22: per lo show di Maria De Filippi la media è del 30% di share sul pubblico attivo – 36% sui giovani 15-19 anni e 25% sugli individui – con oltre 2.700.000 spettatori. E durante le "scelte finali", quella in onda martedì 31 maggio ha segnato il record con 3.092.000 spettatori e il 36.14% di share sul pubblico attivo, pari al 30.68% sugli individui e al 38.73% sui giovani 15-34enni. Uomini e Donne: il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri commenta il successo del programma Lo storico date-show dell'ammiraglia Mediaset continua a mietere successi grazie all'intuito di Maria De Filippi, guru delle emozioni, ...

