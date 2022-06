Usa, Yellen ammette: sui tempi dell'inflazione abbiamo sbagliato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha ammesso di non essere stata in grado di anticipare per quanto tempo l'inflazione avrebbe continuato ad affliggere i consumatori Usa. "Penso di aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il segretario al Tesoro americano Janetha ammesso di non essere stata in grado di anticipare per quanto tempo l'avrebbe continuato ad affliggere i consumatori Usa. "Penso di aver ...

