Olanda e Danimarca sfidano Putin. La punizione? Niente gas (Di martedì 31 maggio 2022) Oggi (martedì 31 maggio), parallelamente all'accordo europeo sull'embargo parziale del petrolio russo, Gazprom ha ufficialmente tagliato le forniture di gas naturale all'Olanda. La compagnia energetica locale GasTerra si è rifiutata di pagarle in rubli, respingendo la richiesta russa (che peraltro vìola i contratti di fornitura), e ha preannunciato il taglio in un comunicato lunedì. "Questa decisione non ha conseguenze sulla fornitura fisica di gas alle famiglie olandesi. GasTerra ha acquistato gas supplementare per prepararsi a questa situazione", ha spiegato il ministro olandese per il clima e l'energia Rob Jetten, specificando di non aspettarsi conseguenze nemmeno per le forniture al settore commerciale olandese. Amsterdam si era già mossa per sostituire forniture russe per 2 miliardi di metri cubi, e così anche Copenhagen. La storia si ripete per Ørsted, il ...

