Lega: Renzi, 'sono per decreto flussi ma hanno votato rdc' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Garavaglia, Ministro leghista, propone un decreto flussi perché le imprese non trovano più lavoratori, visto che c'è il reddito di cittadinanza che lo impedisce. I leghisti si lamentano del reddito di cittadinanza che hanno votato loro. Chiaro che bisogna ragionare sui salari: bisogna pagare di piu il lavoro. Ma se ora noi oggi abbiamo posti di lavoro e non troviamo persone per lavorare e al contempo spendiamo 21 miliardi di euro, qualcosa non torna”. Così Matteo Renzi presentando 'Il Mostro' a Parma. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Garavaglia, Ministro leghista, propone unperché le imprese non trovano più lavoratori, visto che c'è il reddito di cittadinanza che lo impedisce. I leghisti si lamentano del reddito di cittadinanza cheloro. Chiaro che bisogna ragionare sui salari: bisogna pagare di piu il lavoro. Ma se ora noi oggi abbiamo posti di lavoro e non troviamo persone per lavorare e al contempo spendiamo 21 miliardi di euro, qualcosa non torna”. Così Matteopresentando 'Il Mostro' a Parma.

