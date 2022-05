Luisella Costamagna sospende tutto | “Una lezione inquietante” | tutti bloccati VIDEO

Leggi su specialmag

(Di sabato 28 maggio 2022)ha interrottodurante la diretta di Agorà. Cosa è accaduto in studio su Rai Tre?(Raiplay screenshot)è dovuta intervenire e bloccare. Vediamo insieme cosa è accaduto in diretta ad Agorà, il programma mattutino di Rai Tre. La conduttrice ha presentato una nuova diretta del suo talk show di approfondimento che va in onda a partire dalle 8.00 su Rai Tre. Tra gli altri, ha ospitato nell’ultima puntata Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e inviato di guerra e Andrea Margelletti, Presidente Centro studi internazionali. Il dibattito si è focalizzato nelle prime battute sul conflitto Russia Ucraina e la telefonata tra Draghi e Putin, dopo la quale il nostro Presidente ...