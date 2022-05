La Pallacanestro Angri supera la Ble Juvecaserta e accede alla finale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiÈ laad aggiudicarsi il lasciapassare per ladel campionato di serie C gold dove affronterà la vincente dell’altra semitra laTrinità e la Cestistica Benevento. Gara3 di semiha visto la meritata vittoria degli angresi per 81-63 contro una Ble apparsa annichilita dtensione ed incapace di produrre il suo gioco sia in attacco che in difesa. Indubbiamente migliore la risposta del quintetto di coach Costagliola che ha messo grande intensità in difesa fin dai primi minuti di gioco ed un gioco d’attacco che, pur facendo sempre perno sull’immarcabile Markovic, ha di volta in volta coinvolto tutti gli atleti mandati in campo. La precisione nel tiro ...