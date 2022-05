La maestra impone di cantare l'inno della Roma e scoppia il caos: il sopruso sui bambini della Lazio (Di sabato 28 maggio 2022) La vittoria della Roma in Conference League ha acceso l'entusiasmo di una parte della Capitale. Ma è un entusiasmo che ha prevaricato i confini delle aule di scuola e che ha avuto modo di accendere non poche polemiche. Siamo in una classe di terza elementare, la maestra impone di cantare ai propri studenti l'inno della Roma. Ma la storia esce dalla classe, e trova l'opposizione dei genitori dei bambini della Lazio che vivono il momento canoro come un sopruso nei confronti dei loro figli. "Quel giorno sono entrati nella nostra classe dei ragazzi della quinta vestiti con ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) La vittoriain Conference League ha acceso l'entusiasmo di una parteCapitale. Ma è un entusiasmo che ha prevaricato i confini delle aule di scuola e che ha avuto modo di accendere non poche polemiche. Siamo in una classe di terza elementare, ladiai propri studenti l'. Ma la storia esce dalla classe, e trova l'opposizione dei genitori deiche vivono il momento canoro come unnei confronti dei loro figli. "Quel giorno sono entrati nella nostra classe dei ragazziquinta vestiti con ...

Advertising

GiancarloPoli7 : RT @Roberto72968500: I nostri bimbi sono sacri!! Dove sono i perbenisti radical? Un ringraziamento a @PaulSigno9?? - paglialunga00 : RT @giangolz: Per chi conosce la nostra città la notizia non sorprende. Nel 2001 io stesso fui bloccato in macchina su strada pubblica aff… - tempoweb : La maestra impone di cantare l’inno della #ASRoma in classe e scoppia il caos: il sopruso sui bambini della… - IoLaGipsy : @fettonejr @LazioChannel No. Vabbè. Troppo! Hai visto quella della maestra? 'Una maestra IMPONE di cantare l'inno… - Alex_Piace : RT @curvastone: -