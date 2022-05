'Evulviamoci' per abbattere miti e tabù sulla V - Zone: 'Il 25% della popolazione italiana non sa... (Di sabato 28 maggio 2022) Senza di lei noi non saremmo qui. Nessuno. E se non fosse ammantata di mistero, di sorprese, di forme avvolgenti e ancestrali, se non fosse desiderata come il più mitizzato dei frutti, il più ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) Senza di lei noi non saremmo qui. Nessuno. E se non fosse ammantata di mistero, di sorprese, di forme avvolgenti e ancestrali, se non fosse desiderata come il piùzzato dei frutti, il più ...

'Evulviamoci' per abbattere miti e tabù sulla V - Zone: 'Il 25% della popolazione italiana non sa... ... la porta della vita Infinita la schiera di artisti che le hanno reso onore: pittori, scultori, poeti, romanzieri, e anche musicisti, certo, perché lei è un'armonia e bisogna saperla suonare per ...