Biscotti all’arancia e cioccolato | veloci e super gustosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 26 maggio 2022) Isono una piccola sfiziositàgolosa capace di regalare ad una bevanda calda una punta di dolcezza meravigliosa. Proprio per questo andremo a realizzare deisemplici ma deliziosi capaci di lasciare su ogni palato un gusto delizioso e delicato. Questi piccolialsono anche molto facili da realizzare e spariranno nella bocca di tutti dopo pochissimi minuti. Gli ingredienti da usare per creare questi piccoli, nella nostra cucina, sono: 200 gr di farina 8 gr di zucchero vanigliato 50 gr di amido di mais 4 gr di lievito per dolci 80 gr di zucchero 1 buccia grattugiata d’aranciafondente 1 uovo 100 ml di olio Mandorle tostate Sale Preparazione Prendiamo una ciotola capiente e ...