Ucraina: capo amministrazione militare Luhansk, 'a Severodonetsk morti 6 civili' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sei persone sono morte a Severodonetsk a causa dei bombardamenti russi. Lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale di Luhansk Serhiy Haidai, aggiungendo che altre otto persone sono rimaste ferite e che la maggior parte delle vittime si registrano vicino ai rifugi antiaerei. "I russi stanno picchiano la folla - ha detto ancora - Sì, sanno che nell'impianto chimico Azot di Severodonetsk sono stati allestiti rifugi antiaerei e lì stanno bombardando. Ieri hanno ucciso quattro locali, altri tre sono stati ricoverati in ospedale. Il nemico sa anche quali scuole hanno un rifugio e una donna è stata ferita vicino a una delle istituzioni educative". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Sei persone sono morte aa causa dei bombardamenti russi. Lo ha detto ildell'regionale diSerhiy Haidai, aggiungendo che altre otto persone sono rimaste ferite e che la maggior parte delle vittime si registrano vicino ai rifugi antiaerei. "I russi stanno picchiano la folla - ha detto ancora - Sì, sanno che nell'impianto chimico Azot disono stati allestiti rifugi antiaerei e lì stanno bombardando. Ieri hanno ucciso quattro locali, altri tre sono stati ricoverati in ospedale. Il nemico sa anche quali scuole hanno un rifugio e una donna è stata ferita vicino a una delle istituzioni educative".

