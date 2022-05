Suicida Luca, il marito della biker Jojo: aveva perso la moglie due giorni fa. «Non ha retto al dolore» (Di martedì 24 maggio 2022) Due giorni dopo aver perso la moglie, Giovanna Vanin detta Jojo, il marito si è tolto la vita. Luca Simionato, 54 anni, si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L’uomo aveva perso qualche giorno fa la moglie, 55 anni, come lui nell’ambiente dei «bikers» trevigiani. Oggi erano previsti i funerali della donna. Giovanna era morta solo pochi giorni fa, stroncata da un malore improvviso: «Si è accasciata su di me e non si è più svegliata», aveva detto il marito. Per lui, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino, è ... Leggi su blog.libero (Di martedì 24 maggio 2022) Duedopo averla, Giovanna Vanin detta, ilsi è tolto la vita.Simionato, 54 anni, si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L’uomoqualche giorno fa la, 55 anni, come lui nell’ambiente dei «s» trevigiani. Oggi erano previsti i funeralidonna. Giovanna era morta solo pochifa, stroncata da un malore improvviso: «Si è accasciata su di me e non si è più svegliata»,detto il. Per lui, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino, è ...

