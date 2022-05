Il nuovo colore è un biondo burro luminoso e dall'effetto anti-age (Di martedì 24 maggio 2022) Ha cambiato drasticamente hairlook Ellen Pompeo, attrice diventata celebre per il ruolo di Meredith Grey nel medical drama Grey’s Anatomy. Da sempre fedele ai capelli lunghi dagli styling rilassati, è passata dal castano ramato ad un biondo burro luminoso e multi sfaccettato, che illumina il viso. Capelli biondi: tutte le sfumature di tendenza dell'autunno 2021 guarda le foto Leggi anche › “Grey’s Anatomy” rinnovata per un’altra stagione, la 18. Sempre con Ellen Pompeo ... Leggi su iodonna (Di martedì 24 maggio 2022) Ha cambiato drasticamente hairlook Ellen Pompeo, attrice diventata celebre per il ruolo di Meredith Grey nel medical drama Grey’s Anatomy. Da sempre fedele ai capelli lunghi dagli styling rilassati, è passata dal castano ramato ad une multi sfaccettato, che illumina il viso. Capelli biondi: tutte le sfumature di tendenza dell'autunno 2021 guarda le foto Leggi anche › “Grey’s Anatomy” rinnovata per un’altra stagione, la 18. Sempre con Ellen Pompeo ...

