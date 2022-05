(Di martedì 24 maggio 2022)NO (ITALPRESS) – Bilancio positivo disull’utilizzo dei monopattini elettrici a, ad undal suo arrivo in città. Dai primi dati raccolti dall’azienda, infatti, risulta che gli utenti abbiano utilizzato i monopattiniper percorrere in media una distanza di 3,7 km, con un tempo di utilizzo medio pari a 11 minuti e un risparmio di CO2 di circa 500.000 kg. Sono numeri importanti che premiano la scelta presa dall’Amministrazione nel 2021, quando ha selezionatocome operatore per il servizio di micromobilità in sharing. Del resto, fin da subito, questa nuova modalità di trasporto e la flotta da 275 monopattini è stata accolta con grande entusiasmo da parte della cittadinanza. Inoltre, nella località laziale non sono stati registrati atti di vandalismo, ...

Advertising

Italpress : Helbiz, in un anno a Fiumicino risparmiati 500 mila kg di CO2 - ferpress : Un anno di #Helbiz a #Fiumicino: risparmiati 500mila kg di #CO2 - AGR_web : Fiumicino, con i monopattini elettrici risparmiati in un anno 500 mila kg CO2 Helbiz annuncia i primi risultati sul… - PepoTwitte : @Veg_Markuz Io quest'anno sono stato abbonato a Helbiz live. Con 3 euro al mese ho visto tutta la serie B. Ti dirò,… -

Tiscali

"Ringraziamo Fiumicino e tutta la popolazione locale che, da un, utilizza i mezzicon costanza e attenzione - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO diEMEA - . Rinnoviamo quindi il ...Il costo dell'abbonamento adè di 5,99 al mese e di 49,99 all'. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si ... Helbiz, in un anno a Fiumicino risparmiati 500 mila kg di CO2 MILANO (ITALPRESS) – Bilancio positivo di Helbiz sull’utilizzo dei monopattini elettrici a Fiumicino, ad un anno dal suo arrivo in città. Dai primi dati raccolti dall’azienda, infatti ...(AGR) Helbiz annuncia i primi risultati sull’utilizzo dei monopattini elettrici a Fiumicino, confermando un bilancio positivo ad un anno dal suo arrivo in città. Dai primi dati raccolti dall’azienda, ...