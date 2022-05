Versilia, cadavere recuperato in mare al largo di Marina di Pietrasanta (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Dovrebbe essere di un cittadino moldavo il corpo ritrovato nel mare di Marina di Pietrasanta, in Versilia (Lucca). La scomparsa dell'uomo è stata denunciata da alcuni suoi connazionali. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 22 maggio 2022) commenta Dovrebbe essere di un cittadino moldavo il corpo ritrovato neldidi, in(Lucca). La scomparsa dell'uomo è stata denunciata da alcuni suoi connazionali. ...

Advertising

Giacinto_Bruno : Versilia, cadavere recuperato in mare a Marina di Pietrasanta: gli indizi portano a un operaio scomparso , più dett… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Versilia, cadavere recuperato in mare al largo di Marina di Pietrasanta #cadavere - MediasetTgcom24 : Versilia, cadavere recuperato in mare al largo di Marina di Pietrasanta #cadavere - Naz_Viareggio : Versilia, cadavere in spiaggia: lo ha visto un uomo che portava il cane a spasso - SaCe86 : Cadavere in mare trovato all'alba in Versilia -