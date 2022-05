Wta Rabat 2022, la prima volta di Martina Trevisan: Liu al tappeto, primo titolo in carriera (Di sabato 21 maggio 2022) La prima volta di Martina Trevisan nel circuito maggiore. L’azzurra domina 6-3 6-1 la finale contro la statunitense Claire Liu e trionfa nel Wta di Rabat (Marocco, terra rossa) in quello che diventa il primo sigillo della carriera della ventottenne italiana. Una partita equilibrata nel primo set, poi un dominio totale nella seconda frazione di gioco dove Trevisan non ha minimamente sentito la pressione del risultato ed ha chiuso in scioltezza. Con questo successo Martina bussa alle porte delle prime sessanta giocatrici del mondo, farà segnare il nuovo best ranking già domani. IN AGGIORNAMENTO IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI primo SET – SECONDO SET – SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ladinel circuito maggiore. L’azzurra domina 6-3 6-1 la finale contro la statunitense Claire Liu e trionfa nel Wta di(Marocco, terra rossa) in quello che diventa ilsigillo delladella ventottenne italiana. Una partita equilibrata nelset, poi un dominio totale nella seconda frazione di gioco dovenon ha minimamente sentito la pressione del risultato ed ha chiuso in scioltezza. Con questo successobussa alle porte delle prime sessanta giocatrici del mondo, farà segnare il nuovo best ranking già domani. IN AGGIORNAMENTO IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMISET – SECONDO SET – SportFace.

