Il Vocabolario delle parole di Luce!: si parte con “Gentilezza”, l’orizzonte dell’umanità (Di sabato 21 maggio 2022) Anche le parole hanno un loro (triste) destino: nascono, vivono e a volte muoiono, proprio come gli esseri umani. Alcune, le più ‘anziane’, smettono di esistere nel momento stesso in cui cadono in disuso. Scompaiono perché passano di moda, vanno in pensione perché lasciate così tanto a lungo nel cassetto da venire dimenticate, per sempre. Una parola invecchia quando non è più d’uso comune o di moda, quando non risulta più moneta di scambio di pensieri, quando smette di essere messa in circolo dai media, quando l’usura del tempo ha la meglio, e nelle conversazione se ne fa tranquillamente a meno. Prima di depennarle dalle loro pagine, alcuni dizionari lanciano un pubblico allarme, a più riprese raccolto da scrittori, intellettuali e gente comune, che si precipitano ad ‘adottarle’, salvandole da un immeritato oblio. Perché è necessario salvare le ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Anche lehanno un loro (triste) destino: nascono, vivono e a volte muoiono, proprio come gli esseri umani. Alcune, le più ‘anziane’, smettono di esistere nel momento stesso in cui cadono in disuso. Scompaiono perché passano di moda, vanno in pensione perché lasciate così tanto a lungo nel cassetto da venire dimenticate, per sempre. Una parola invecchia quando non è più d’uso comune o di moda, quando non risulta più moneta di scambio di pensieri, quando smette di essere messa in circolo dai media, quando l’usura del tempo ha la meglio, e nelle conversazione se ne fa tranquillamente a meno. Prima di depennarle dalle loro pagine, alcuni dizionari lanciano un pubblico allarme, a più riprese raccolto da scrittori, intellettuali e gente comune, che si precipitano ad ‘adottarle’, salvandole da un immeritato oblio. Perché è necessario salvare le ...

Advertising

Luce_news : Il Vocabolario delle parole di Luce!: si parte con “Gentilezza”, l’orizzonte dell’umanità - irisdeluca72 : RT @moonrisingnight: @pirroelisa Perorare la causa delle 5pippe rivendicando quella coerenza che non appartiene al vostro vocabolario é un… - KhuangXei : @miroosan_ Okay, ritiro l'idea del vocabolario perché, a questo punto, mi pare ovvio che sottolineeresti il 99% delle parole ?? - Dario_Accolla : @watanabeemr E qui infine provo a spiegare perché la narrazione 'terf = insulto' è di fatto una mistificazione. Ad… - moonrisingnight : @pirroelisa Perorare la causa delle 5pippe rivendicando quella coerenza che non appartiene al vostro vocabolario é… -