Applicazioni Laser per E-Mobility: tutte le novità del settore (Di venerdì 20 maggio 2022) Siamo nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione tecnologica: il passaggio all'alimentazione a batteria. I veicoli elettrici sono chiaramente un fenomeno sotto gli occhi di tutti, ma questa crescita esuberante sta avvenendo anche in campi più banali, come gli utensili elettrici, il tosaerba e le stazioni di accumulo di energia. Alcuni potrebbero chiedersi cosa c'entra il Laser con la mobilità elettrica, ma di fatto il Laser è ampliamente utilizzato nell'industria automobilistica e tra i macchinari più richiesti ed all'avanguardia vi sono i sistemi proposti dall'azienda italiana EvLaser. La costruzione di automobili e veicoli a motore in generale è infatti sempre stata un precursore nell'uso dei sistemi Laser con l'obiettivo da sempre dichiarato di aumentare le prestazioni e ridurre i costi. "Il ...

