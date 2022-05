Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Killer Kross non si lamenta: 'Il salario tra le indies e il main roster è uguale' - - zazoomblog : Killer Kross: “Il costume da gladiatore? Pensavo fosse per Halloween” - #Killer #Kross: #costume #gladiatore? - Zona_Wrestling : #WWE Killer Kross: 'Il costume da gladiatore? Pensavo fosse per Halloween' - - TSOWrestling : Killer Kross: 'La gimmick del gladiatore sembrava un costume per Halloween' #TSOS // #TSOW - SpazioWrestling : La ROH era interessata a Killer Kross e Scarlett Bordeaux per Supercard of Honor #ROH #SupercardofHonor… -

Killer Kross, conosciuto nell'ambito di Stamford con il nome di Karrion Kross, ha avuto una gloriosa gavetta in quel di NXT messa in ombra pero' da un clamoroso passaggio a vuoto avvenuto appena appro ...Former NXT Champion Killer Kross and Scarlett Bordeaux are reportedly earning just as much outside of WWE as they did when employed by the company. Kross and Bordeaux were both released in November ...