Isola 16 | Mercedesz Henger si avvicina a Luca Daffrè | la reazione di Edoardo e Guendalina Tavassi

Nel primo appuntamento settimanale de L'Isola dei Famosi, in diretta ieri sera su Canale 5, sono arrivati i Guapissimi: due nuovi naufraghi Gennaro Auletto e Luca Daffrè che potrebbero aver già suscitato l'interesse di alcune naufraghe. Estefania Bernal è rientrata in gioco e da single ed è pronta a vivere la sua avventura in maniera diversa: "Sono tornata pure da single. Qua sull'Isola può cambiare tutto e tutto può succedere da un giorno all'altro. Sono molto tranquilla e serena con la mia scelta". Inoltre, ha spostato lo zaino di Roger Balduino per far mettere quello di Gennaro. Il ragazzo parlando con Marco Cucolo ha detto: "Mi va bene stasera e anche a lungo andare mi andrà bene, tanto da scoprire. Sono curioso. Vuole voltar pagina e la volteremo insieme se ci sarà occasione. Sono sicuro"

