Lulù Instagram news. Ospite di Verissimo! (Di sabato 14 maggio 2022) Lulù Instagram news. Per il momento l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scelto di non rispondere alle polemiche riguardanti il comportamento di Manuel e Costanzo durante un famoso programma TV ma i fan attendono la partecipazione di lei a Verissimo per saperne di più. Cosa succederà? Cosa risponderà? Intanto guarda tutti i nuovi video e … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

MartaBaldi1 : Impossible perdersi l'intervista della nostra fatina Lulù Sei amore puro ?? @lulu_selassie - MartaBaldi1 : Impossible perdersi l'intervista della nostra fatina Lulù Sei amore puro ?? - Domenico1oo777 : RT @raffy_capasso: E allora Cosa stiamo aspettando??? Tutti a mettere like e commenti bellissimi per la nostra fatina ??????? ?? #fairylu #j… - pupastra1973 : RT @raffy_capasso: E allora Cosa stiamo aspettando??? Tutti a mettere like e commenti bellissimi per la nostra fatina ??????? ?? #fairylu #j… - raffy_capasso : E allora Cosa stiamo aspettando??? Tutti a mettere like e commenti bellissimi per la nostra fatina ??????? ??… -

Gaia Zorzi al veleno contro Manuel Bortuzzo: 'Se Lulù avesse vinto il Grande Fratello Vip...' La giovane ha nello specifico commentato quanto accaduto scrivendo ' Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram! Chissà se ora toglie pure il tatuaggio La verità è che se Lulù avesse ... Maurizio Costanzo ironizza su Lulù e la sorella Jessica spara a zero sul giornalista ...tra le sue Instagram Stories avrebbe detto 'Rimasta senza parole' , poi avrebbe aggiunto ancor a 'No comment'. Intanto, sono trascorse ormai diverse settimane da quando Manuel Bortuzzo e Lulù ... La giovane ha nello specifico commentato quanto accaduto scrivendo ' Ma Manuel ha tolto tutte le foto conda! Chissà se ora toglie pure il tatuaggio La verità è che seavesse ......tra le sueStories avrebbe detto 'Rimasta senza parole' , poi avrebbe aggiunto ancor a 'No comment'. Intanto, sono trascorse ormai diverse settimane da quando Manuel Bortuzzo e...