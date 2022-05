Adidas, Regno Unito: censurato lo spot con 43 seni nudi (Di venerdì 13 maggio 2022) Polemica nel Regno Unito, censurato lo spot Adidas con 43 seni di ogni forma ed etnia. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha ideato una campagna pubblicitaria con alla base 43 seni di forma, dimensione, età ed etnia diversa per sponsorizzare i propri prodotti. Ma l’Advertising Standards Agency la censura per “nudità esplicita“. Lo spot censurato dell’Adidas con 43 seni diversi, motivazioni La spot dell’Adidas risale allo scorso febbraio e ha come punto centrale la diversità. La pubblicità, infatti, recitava: “Crediamo che i seni delle donne, in ogni loro forma e grandezza, meritino sostegno e comodità. Ecco perché i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Polemica nellocon 43di ogni forma ed etnia. Il colosso dell’abbigliamento sportivo ha ideato una campagna pubblicitaria con alla base 43di forma, dimensione, età ed etnia diversa per sponsorizzare i propri prodotti. Ma l’Advertising Standards Agency la censura per “tà esplicita“. Lodell’con 43diversi, motivazioni Ladell’risale allo scorso febbraio e ha come punto centrale la diversità. La pubblicità, infatti, recitava: “Crediamo che idelle donne, in ogni loro forma e grandezza, meritino sostegno e comodità. Ecco perché i ...

