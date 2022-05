"Quante ca*** su di me". Le Iene, Bianca Guaccero sbrocca. chi asfalta con una sola frase (Di giovedì 12 maggio 2022) Adesso parla Bianca Guaccero, che negli ultimi tempi è stata al centro di molte polemiche. Alcune veramente eccessive. La Guaccero arriva a Le Iene e dice: “Caz…te su di me”. Punta il dito contro qualcuno, che sembra averla messo nel mirino. La Guaccero è protagonista di un monologo molto duro a Le Iene e che fa riflettere, nei giorni scorsi si è parlato del suo addio a Detto fatto (il programma di Rai2). Uno sfogo contro giornali e giornalisti che hanno "sparato" titoloni acchiappaclick. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”, racconta. Ma se facciamo un passo indietro possiamo ricordare che alcuni siti hanno scritto che sarebbe stata “Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Adesso parla, che negli ultimi tempi è stata al centro di molte polemiche. Alcune veramente eccessive. Laarriva a Lee dice: “Caz…te su di me”. Punta il dito contro qualcuno, che sembra averla messo nel mirino. Laè protagonista di un monologo molto duro a Lee che fa riflettere, nei giorni scorsi si è parlato del suo addio a Detto fatto (il programma di Rai2). Uno sfogo contro giornali e giornalisti che hanno "sparato" titoloni acchiappaclick. “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me, utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico”, racconta. Ma se facciamo un passo indietro possiamo ricordare che alcuni siti hanno scritto che sarebbe stata “Cacciata da Rai Due”, “Fatta fuori”, ...

Advertising

viro78 : ??Serva! Quante volte ti devo dire che passati i 15° non prendo più il latte caldo la mattina? ?????Mi scusi Sua Mae… - filosofa_com : @ca__ba quante sono? 18? ???? - ste_pax : @kindoftweet Ma quante ca...di isole ha sta ca...di sta grecia - nikitaabasso : 'Ce piace 'e cantá 'nnanz'a tutte quante No, nun se ne fotte 'e chi ce sta annanze Sempe cu na mano ca sta accucchi… - Sbiru29Fabio : @LuSaB_78 Stai su Twitter Ca di mostre ne trovi quante ne vuoi anche in pose sexy -