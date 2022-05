Zverev-Baez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alexander Zverev affronterà Sebastian Baez nel contesto del secondo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Il giovane tennista argentino ha superato la fase delle qualificazioni e successivamente ha sconfitto Tallon Griekspoor al primo turno del main draw capitolino. Debutto sulla terra battuta di Roma, per l’annata di riferimento, per quanto riguarda Zverev, il quale dovrà vedersela con un avversario assolutamente ostico sulla superficie menzionata. Reduce da una finale a Madrid, in condizioni di gioco però diverse per altitudine, il favorito tedesco tenterà di mostrare la sua leadership nel circuito maggiore a discapito del sudamericano; il numero tre del mondo dovrà offrire una dimostrazione di forza per mantenere alto il suo status, con l’ambizione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alexanderaffronterà Sebastiannel contesto del secondo turno del tabellone principale degliBNL. Il giovane tennista argentino ha superato la fase delle qualificazioni e successivamente ha sconfitto Tallon Griekspoor al primo turno del main draw capitolino. Debutto sulla terra battuta di Roma, per l’annata di riferimento, per quanto riguarda, il quale dovrà vedersela con un avversario assolutamente ostico sulla superficie menzionata. Reduce da una finale a Madrid, in condizioni di gioco però diverse per altitudine, il favorito tedesco tenterà di mostrare la sua leadership nel circuito maggiore a discapito del sudamericano; il numero tre del mondo dovrà offrire una dimostrazione di forza per mantenere alto il suo status, con l’ambizione ...

Advertising

sportface2016 : #IBI22, #Zverev - #Baez: come seguirla in tv e streaming - fenomenogabry : RT @SuperTennisTv: ?? Nessun cambiamento nel ranking #ATP. Djokovic stabilmente in testa davanti a Medvedev e Zverev. Nadal torna in campo… - SuperTennisTv : ?? Nessun cambiamento nel ranking #ATP. Djokovic stabilmente in testa davanti a Medvedev e Zverev. Nadal torna in c… -