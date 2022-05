Eurovision, l’Ucraina conquista tutti: la Kalush Orchestra favorita per la vittoria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono i favoriti per la vittoria finale Non è un momento facile per il popolo ucraino, vessato dal conflitto con la Russia. l’Ucraina ha però deciso di esserci all’Eurovision con la Kalush Orchestra. La Kalush Orchestra, è il gruppo folk presente a Torino e che si è già guadagnata l’accesso alle serate successive del contest canoro. Il gruppo dell’Ucraina ha fatto il suo debutto a Torino, ieri sera, 11 maggio e ha già conquistato il favore del pubblico. La loro hit Stefania piace e ha reso la Kalush Orchestra tra i papabili vincitori dell’Eurovision Song Contest. Leggi anche: Eurovision, delude l’omaggio a Raffaella Carrà Il brano è stato scritto per la madre del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono i favoriti per lafinale Non è un momento facile per il popolo ucraino, vessato dal conflitto con la Russia.ha però deciso di esserci all’con la. La, è il gruppo folk presente a Torino e che si è già guadagnata l’accesso alle serate successive del contest canoro. Il gruppo delha fatto il suo debutto a Torino, ieri sera, 11 maggio e ha giàto il favore del pubblico. La loro hit Stefania piace e ha reso latra i papabili vincitori dell’Song Contest. Leggi anche:, delude l’omaggio a Raffaella Carrà Il brano è stato scritto per la madre del ...

