Sinner fa presto e bene: batte Martinez. Ora il derby con Fognini: 'Eh. Ci tocca...' (Di martedì 10 maggio 2022) Le nuvole minacciavano temporale, e allora perché rischiare di prolungare una serata sul Centrale? Jannik Sinner fa tutto presto e bene, supera lo spagnolo numero 40 al mondo Pedro Martinez 6 - 4 6 - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Le nuvole minacciavano temporale, e allora perché rischiare di prolungare una serata sul Centrale? Jannikfa tutto, supera lo spagnolo numero 40 al mondo Pedro6 - 4 6 - ...

Advertising

zazoomblog : Sinner fa presto e bene: batte Martinez. Domani lo aspetta il derby con Fognini - #Sinner #presto #bene: #batte - ADRI681013 : #ATPRoma Sinner ha vinto Ora vado a nanna domani sveglia presto ??? - MarcoBertol___ : @davepollak888 Intanto ci deve arrivare secondo,e Alcaraz non è ancora numero uno. Anche se facilmente lo sarà pres… - pep2073 : #Alcaraz sarà presto il numero 1 , vincerà moltissimo speriamo che #Sinner migliori per prendersi il suo spazio ac… - avv_radogna : @paolobertolucci @theljubicic Come si spiega il crollo di Sinner? In balìa per tutta la partita di un avversario pi… -