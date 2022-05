Se vai in Toscana, devi visitarla: è il simbolo più fotografato della Val d’Orcia (Di martedì 10 maggio 2022) La Val d’Orcia è tra le più belle zone della Toscana; ricca di fascino e magia con i suoi colori e i panorami ha conquistato il cuore non solo dei molti turisti ma anche del cinema internazionale. Ridley Scott ha ambientato qui alcune scene de ‘Il gladiatore’: la casa di Massimo Decimo Meridio è il Podere di Poggio Manzuoli, mentre la scena finale del film ritrae la campagna di Pienza. Carlo Verdone vi ambientò il suo ‘Al lupo al lupo‘ e sempre qui è stata girata parte della serie di successo “I Medici”. LEGGI ANCHE: — Toscana la strada ‘poetica’ da percorrere in Primavera: dove si trova In Val d’Orcia si trova anche uno dei simboli più fotografati; è la splendida Cappella della Madonna di Vitaleta. Questo gioiello di architettura, realizzato nel tardo ... Leggi su funweek (Di martedì 10 maggio 2022) La Valè tra le più belle zone; ricca di fascino e magia con i suoi colori e i panorami ha conquistato il cuore non solo dei molti turisti ma anche del cinema internazionale. Ridley Scott ha ambientato qui alcune scene de ‘Il gladiatore’: la casa di Massimo Decimo Meridio è il Podere di Poggio Manzuoli, mentre la scena finale del film ritrae la campagna di Pienza. Carlo Verdone vi ambientò il suo ‘Al lupo al lupo‘ e sempre qui è stata girata parteserie di successo “I Medici”. LEGGI ANCHE: —la strada ‘poetica’ da percorrere in Primavera: dove si trova In Valsi trova anche uno dei simboli più fotografati; è la splendida CappellaMadonna di Vitaleta. Questo gioiello di architettura, realizzato nel tardo ...

Advertising

CRToscana : RT @opentoscana: #Crescereinsieme è il programma per lo #svilupporurale in @regionetoscana. Per conoscere gli obiettivi e i #bandi disponib… - opentoscana : #Crescereinsieme è il programma per lo #svilupporurale in @regionetoscana. Per conoscere gli obiettivi e i #bandi d… - amages1976 : @ImolaOggi In Toscana il medico di base è passato dai 1500 ai 1800 assistiti, per mancanza di medici!!!! Per prende… - reedvinc : Atterri in Italia, vai in giro per la campagna toscana, le coste sarde e siciliane, i ristoranti... assaggi i cibi… - xsoniadm : RT @clacrecri: @borghi_claudio @chieselli Vai avanti Claudio , toscana pietrasanta locale la capannina barista 20 anni si accascia e muore -