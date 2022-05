Piscina Scandone, esaudito il sogno del piccolo Vincenzo: “Nuotare in una piscina grande grande!” (Di martedì 10 maggio 2022) piscina Scandone: emozionante giornata organizzata da “Lo Sportello dei Sogni” con lo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche. Questa mattina alla piscina Scandone, l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante è intervenuta all’evento benefico organizzato dall’Organizzazione di Volontariato “Lo Sportello dei Sogni” nata allo scopo di promuovere la Leggi su 2anews (Di martedì 10 maggio 2022): emozionante giornata organizzata da “Lo Sportello dei Sogni” con lo scopo di promuovere la realizzazione del “desiderio del cuore” per pazienti affetti da patologie oncologiche. Questa mattina alla, l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante è intervenuta all’evento benefico organizzato dall’Organizzazione di Volontariato “Lo Sportello dei Sogni” nata allo scopo di promuovere la

