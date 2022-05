Calcio | Bologna Mihajlovic ' Torno alla vita | nel mio habitat'

Advertising

sportface2016 : #Bologna, che stoccata di #Mihajlovic all'#Inter: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai… - sportface2016 : #Bologna, l'ad #Fenucci durissimo: 'Difficile ribattere seriamente alle sciocchezze e meschinità di Ivan #Zazzaroni' - Eurosport_IT : Il Bologna fa visita a Sinisa Mihajlovic: una scena davvero emozionante ?????? Il video: - Luxgraph : Bologna, Mihajlovic è tornato: 'Ora sono nel mio habitat' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Mihajlovic tornato in panchina, 'e' il mio habitat' A Venezia rientra il tecnico Bologna dopo nuovo ciclo cure -

Così Sinisa Mihajlovic, allenatore del, ai microfoni di Dazn, nel prepartita del match contro il Venezia. Il tecnico serbo rientra in panchina dopo circa due mesi di cure: "Non è stato facile,...DIRETTA/ VeronaPrimavera (risultato 0 - 0) video streaming tv: si comincia! Haps viene atterrato in area da Skorupski: per l'arbitro non c'è alcun dubbio, èdi rigore per il Venezia. ...'I ragazzi mi hanno aiutato molto con i risultati e le prestazioni' VENEZIA (ITALPRESS) - 'Il mio obiettivo era di tornare alla normalità, alla ...Noi siamo superiori, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo". Così prima della partita del Penzo Sinisa Mihajlovic, che torna sulla oanchina del suo Bologna dopo un ciclo di cure contro la leucemia.