Imperfetti criminali | il 9 maggio arriva il nuovo filma Sky Original | una storia di amicizia e riscatto sociale La clip in anteprima

(Di sabato 7 maggio 2022) (Im)perfetti, ilfilm Sky, prodotto Cinemaundici e Vision Distribution è un imprevedibile comedy heist-movie che, attraverso un improbabile piano criminale, racconta il valore dell’e della possibilità del. Diretto da Alessio Maria Federici e scritto da Ivano Fachin, Luca Federico, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, il film Skysarà su Sky Cinema dal 9e in streaming su NOW. I protagonisti sono Filippo Scicchitano che interpreta Riccardo, Fabio Balsamo nel divertente ruolo di Pietro Guglielmo Poggi è il simpatico Massimo, Babak Karimi è Amir. Con loro Matteo Martari nel ruolo di Gino Vianello, Greg interpreta Meyer, Anna Ferzetti è Francesca,. Tanti camei tra cui Massimiliano Bruno, Sara ...

ilfattovideo : (Im)perfetti criminali, il 9 maggio arriva il nuovo filma Sky Original: una storia di amicizia e riscatto sociale.… - SkyTG24 : (Im)perfetti Criminali, intervista al regista del film Alessio Maria Federici - SMSNEWSOFFICIAL : Arriva il 9 maggio su Sky Cinema e in streaming su NOW “(Im)perfetti criminali”, film di Alessio Maria Federici. Le… - SkyTG24 : (Im)Perfetti Criminali, il nuovo film Sky Original tra action e comedy. Ecco il cast - moviestruckers : #ImperfettiCriminali: videointerviste al cast del film di #AlessioMariaFederici -

... subire un interrogatorio di terzo grado da Roberta Bruzzone, la criminologa che nel film è protagonista di un'indimenticabile apparizione, l'intervista ad Alessio Maria ..." Guglielmo Poggi approfondimento (Im)Perfetti, al via le riprese del film Sky Original Guglielmo Poggi, figlio degli attori Paola Rinaldi e Pierfrancesco Poggi e protagonista di Cops , è ...Bernardo Bertolucci, diceva che il cinema è l'arte delle arti, è l'arte che si serve di tutte le altre arti per realizzarsi”. E in effetti sul set di (Im)Perfetti Criminali si percepiva un idem sentir ...Perché in (Imperfetti Criminali le sorprese non finiscono mai.- Guglielmo Poggi, figlio degli attori Paola Rinaldi e Pierfrancesco Poggi e protagonista di Cops, è Massimo. Si tratta del più ...