Bonus Bici, l’adempimento che in pochi conoscono: senza, si rischia di perderlo (Di sabato 7 maggio 2022) Un altro degli importanti Bonus che stanno alleggerendo le famiglie in questo periodo è quello per la Bici elettrica. Attenzione a questo dettaglio Bicicletta elettrica (Pexels)Il periodo che stiamo vivendo non è affatto favorevole. Da un lato, infatti, il clima si sta surriscaldando sempre di più, causando inquinamento e conseguenze ambientali. Dall’altro, la situazione economica crolla di giorno in giorno, con l’aumento del costo della vita e una immobilità del mercato del lavoro. In tutto ciò, fortunatamente, si inserisce la novità dei Bonus. Il governo, infatti, ha stanziato dei “premi” economici per chi compie determinate azioni, volte al miglioramento della situazione climatica e alla riduzione dell’inquinamento. Uno di questi è il Bonus per la Bicicletta ... Leggi su ck12 (Di sabato 7 maggio 2022) Un altro degli importantiche stanno alleggerendo le famiglie in questo periodo è quello per laelettrica. Attenzione a questo dettagliocletta elettrica (Pexels)Il periodo che stiamo vivendo non è affatto favorevole. Da un lato, infatti, il clima si sta surriscaldando sempre di più, causando inquinamento e conseguenze ambientali. Dall’altro, la situazione economica crolla di giorno in giorno, con l’aumento del costo della vita e una immobilità del mercato del lavoro. In tutto ciò, fortunatamente, si inserisce la novità dei. Il governo, infatti, ha stanziato dei “premi” economici per chi compie determinate azioni, volte al miglioramento della situazione climatica e alla riduzione dell’inquinamento. Uno di questi è ilper lacletta ...

Advertising

scorpio66966 : RT @Matteo_DG: @AlbertoLetizia2 Ricordiamoci che in Italia non si trovano i soldi per l'assistenza domiciliare ai disabili, ma ci sono per… - CarmineCimino : @GnocchiGene Non hanno avuto accesso al bonus bici - DonatoMegna : Ma è possibile andare avanti a furia di bonus? Ne abbiamo visto di tutti i tipi e colori. Superbonus,TV,mobili,auto… - ascochita : RT @Matteo_DG: @AlbertoLetizia2 Ricordiamoci che in Italia non si trovano i soldi per l'assistenza domiciliare ai disabili, ma ci sono per… - Matteo_DG : @AlbertoLetizia2 Ricordiamoci che in Italia non si trovano i soldi per l'assistenza domiciliare ai disabili, ma ci… -