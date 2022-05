La Festa dell’Europa: domenica 8 maggio in videoconferenza (Di venerdì 6 maggio 2022) Il prossimo 8 maggio, alle ore 18,30, il comitato italiano “Insieme per l’Europa” ha organizzato una videoconferenza, in occasione della Festa dell’Europa 2022 (Clicca per seguire il LIVE: https://www.youtube.com/FocolariRoma/live). Quest’anno, la Giornata dedicata all’Europa, assume un rilievo senza precedenti in visto il conflitto tra Russia e Ucraina. “In questo tragico momento noi cristiani siamo interpellati in Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 6 maggio 2022) Il prossimo 8, alle ore 18,30, il comitato italiano “Insieme per l’Europa” ha organizzato una, in occasione della2022 (Clicca per seguire il LIVE: https://www.youtube.com/FocolariRoma/live). Quest’anno, la Giornata dedicata all’Europa, assume un rilievo senza precedenti in visto il conflitto tra Russia e Ucraina. “In questo tragico momento noi cristiani siamo interpellati in Il Blog di Giò.

Europarl_IT : ????? Il 9 maggio celebriamo la Festa dell'Europa al Campidoglio @Roma, ore 19:30. ???? Con: @gualtierieurope… - GioMelandri : Al #Maxxi festeggeremo la Festa dell’Europa rileggendo Anna Politkovskaja. Dalle 18 riascolteremo le sue parole i… - GioMelandri : Non a caso abbiamo scelto il 9 maggio, Festa dell'Europa, per rileggere #annapolitkovskaja al @Museo_MAXXI. Artisti… - Umbria_N_Web : Festa dell’Europa 2022 – A Castiglione del Lago il 9 maggio presentazione dei progetti Erasmus… - matteo_casaro : RT @europainitalia: Presto celebreremo la Festa dell’Europa #EuropeDay. Una giornata in cui riflettere sulla nostra Unione. Ma anche sul f… -

Macron a Strasburgo rilancia l'Ue: Sovranità e nuovi Trattati L'evento di domani, la chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa nella giornata che dal 1985 è la Festa europea, era previsto da tempo, ma la guerra in Ucraina lo ha trasformato in una ... Comune di Modena L'evento di domani, la chiusura della Conferenza sul futuro dell'Europa nella giornata che dal 1985 è la Festa europea, era previsto da tempo, ma la guerra in Ucraina lo ha trasformato in una ... FESTA DELL'EUROPA, LA PANCHINA DELL'UNIONE PER DAVID SASSOLI