Isola Dei Famosi: novità in arrivo per Guendalina Tavassi (Di venerdì 6 maggio 2022) Guendalina Tavassi sta per essere spiazzata dalla produzione de "L'Isola Dei Famosi". Ecco cosa c'è in serbo per la naufraga A poche ore dall'arrivo di nuovi concorrenti, un'ulteriore presenza improvvisa sull'Isola potrebbe sconvolgere i VIP in gara e soprattutto Guendalina Tavassi. La naufraga, tra le più amate del pubblico social, sta per essere spiazzata dalla produzione del reality show che improvvisamente avrebbe deciso di far recapitare "un pacco" dal contenuto molto speciale a Guendalina. Si tratta di Federico, il compagno dell'influencer ed ex gieffina con il quale Guendalina condivide una meravigliosa storia d'amore. "Cuore" – come lo chiama la stessa Guendalina – dovrebbe quindi sbarcare ...

