Calciomercato Juventus, de Jong affare saltato: ecco dove andrà, contratto faraonico (Di venerdì 6 maggio 2022) La Juventus ha bisogno di un centrocampista di livello anche se, nelle ultime ore, sembra non ci sia possibilità di arrivare a de Jong. Alla fine della stagione la Juventus vuole essere grande protagonista sul mercato; la società, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri una serie di innesti per poter tornare a dominare la Serie A ed essere una serie candidate a livello europeo. Le operazioni da fare sono tante sia in entrata che in uscita; tra i reparti da rinforzare non si può non sottolineare il centrocampo dove la Juventus, in questa stagione, tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli, ha avuto diversi problemi. Diversi i nomi monitorati dalla società; tra questi, però, de Jong sembra essere lontano dal vestire bianconero. AnsafotoIl profilo su cui la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 6 maggio 2022) Laha bisogno di un centrocampista di livello anche se, nelle ultime ore, sembra non ci sia possibilità di arrivare a de. Alla fine della stagione lavuole essere grande protagonista sul mercato; la società, infatti, ha intenzione di regalare ad Allegri una serie di innesti per poter tornare a dominare la Serie A ed essere una serie candidate a livello europeo. Le operazioni da fare sono tante sia in entrata che in uscita; tra i reparti da rinforzare non si può non sottolineare il centrocampola, in questa stagione, tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli, ha avuto diversi problemi. Diversi i nomi monitorati dalla società; tra questi, però, desembra essere lontano dal vestire bianconero. AnsafotoIl profilo su cui la ...

Advertising

GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - GiovaAlbanese : Il primo acquisto della #Juventus nella prossima estate di #calciomercato sarà Federico #Chiesa: riscatto a 40 mili… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Gabriel uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri per la difesa - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, nuovo portiere nel mirino: si guarda in Serie C #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - CalcioOggi : “Meglio non correre rischi”: bocciatura secca per Dybala - -