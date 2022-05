Ultime Notizie – Salernitana-Venezia 2-1, campani vedono salvezza (Di giovedì 5 maggio 2022) La Salernitana batte il Venezia per 2-1 nel match valido come recupero della 20esima giornata della Serie A ed esce dalla zona retrocessione. I campani arrivano a 29 punti e scavalcano il Cagliari, salendo in quart’ultima posizione. I veneti rimangono ultimi a quota 22, ad un passo ormai dalla Serie B. Il verdetto matura al termine di una gara che la Salernitana inizia col piede sull’acceleratore. Fallo di mano di Ceccaroni, rigore per i padroni di casa: Bonazzoli non sbaglia dal dischetto, 1-0 al 7?. Il Venezia ha il merito di rimanere agganciato alla partita e trova il meritato pareggio al 58?. Sepe, già protagonista con una serie di interventi, respinge il colpo di testa di Caldara ma non può opporsi al tap-in di Henry: 1-1. La Salernitana riparte all’attacco e al 67? trova il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Labatte ilper 2-1 nel match valido come recupero della 20esima giornata della Serie A ed esce dalla zona retrocessione. Iarrivano a 29 punti e scavalcano il Cagliari, salendo in quart’ultima posizione. I veneti rimangono ultimi a quota 22, ad un passo ormai dalla Serie B. Il verdetto matura al termine di una gara che lainizia col piede sull’acceleratore. Fallo di mano di Ceccaroni, rigore per i padroni di casa: Bonazzoli non sbaglia dal dischetto, 1-0 al 7?. Ilha il merito di rimanere agganciato alla partita e trova il meritato pareggio al 58?. Sepe, già protagonista con una serie di interventi, respinge il colpo di testa di Caldara ma non può opporsi al tap-in di Henry: 1-1. Lariparte all’attacco e al 67? trova il ...

