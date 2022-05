Perché si è ritirato Lorenzo Musetti a Madrid? Serve il recupero in vista di Roma

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) E’ finita anzitempo il match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di(Spagna) tra il tedesco (n.3 del mondo) Alexander Zverev e. Il toscano ha deciso di ritirarsi, sotto nello score 6-3 1-0, dopo essersi reso conto di non essere in grado di continuare a opporsi a uno Zverev particolarmente centrato. Al termine del primo set, il carrarino ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che gli ha fasciato la coscia sinistra. Evidentemente parliamo di un risentimento muscolare. Non avendo possibilità di caricare come doveva e non volendo rischiare di peggiorare la situazione,ha deciso di terminare qui il suo incontro. Uno stop dettato anche dalla volontà di non compromettere la sua presenza ae a Parigi, ma è chiaro chela vicinanza ...