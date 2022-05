(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - "La legge del 23 marzo 1981, n. 91, non individua alcuna federazione o categoria di atleti professionisti ma si limita a dettare la disciplina per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-ivi e i preparatori atletici che esercitano l'attivitàiva a titolo oneroso. Di contro, lo Statuto del, all'art. 6, comma 4, lett. d), affida al Consiglio Nazionale il compito di stabilire, in armonia con i principi dell'ordinamentoivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazioneiva nazionale e delle disciplineive associate, iper la distinzione dell'attività dilettantistica e comunque non professionistica da quella professionistica. Quindi, la legge 91, pur se risalente al 1981, non ha quello di ...

Advertising

TV7Benevento : Sport: Dipartimento, 'una volta avviato campionato femminile pro trovi da sé risorse necessarie' -… - TV7Benevento : Sport: Dipartimento, 'spetta al Coni definire criteri del professionismo donne' - - FBenincaso : RT @SportLegaPuglia: ???? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia - AFA - ATTIVITA' FISICA ADATTATA Lo studio e la ricerca nel campo… - FBenincaso : RT @SportLegaPuglia: ???? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia. ???????????????? ?????????? ???????????? Strutture, pubbliche o private, riconosciute… - SportLegaPuglia : ???? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia. ???????????????? ?????????? ???????????? Strutture, pubbliche o private, riconosci… -

La Sicilia

...Eisa Al Bukhari proviene da una famiglia di cavalieri e ha iniziato a praticare questoa nove ... Khalid Al Jehani è il manager deldi allevamento e spettacoli dell'organizzazione, e ...Infine, il sesto, riguarda le biblioteche scolastiche innovative . Si tratta di un ... lo spazio dedicato all'educazione motoria e al valore educativo delloa scuola (aspetto ... Sport: Dipartimento, 'spetta al Coni definire criteri del professionismo donne' si assume che il campionato femminile professionistico trovi da sé le risorse necessarie”. Così in una nota il Dipartimento per lo sport in merito a quanto emerso oggi al termine del Consiglio ...Così in una nota il Dipartimento per lo sport in merito a quanto emerso oggi al termine del Consiglio Nazionale del Coni e alle parole del presidente del Comitato olimpico Giovanni Malagò che ha ...