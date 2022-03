Estorsioni per conto del clan, due arresti nel Napoletano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Estorsioni per conto del clan: vittima, a Pozzuoli, il titolare di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di bibite. Sono stati i carabinieri di Pozzuoli a dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia – nei confronti di Capasso Emilio e Fariello Antonio, per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’attività investigativa ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, ritenuti contigui ai sodalizi camorristici operativi nell’area flegrea: avvalendosi della forza intimidatrice del clan camorristico Longobardi – Beneduce, nel mese di aprile dello scorso anno, hanno costretto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –perdel: vittima, a Pozzuoli, il titolare di un esercizio commerciale di vendita all’ingrosso di bibite. Sono stati i carabinieri di Pozzuoli a dare esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia – nei confronti di Capasso Emilio e Fariello Antonio, per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’attività investigativa ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, ritenuti contigui ai sodalizi camorristici operativi nell’area flegrea: avvalendosi della forza intimidatrice delcamorristico Longobardi – Beneduce, nel mese di aprile dello scorso anno, hanno costretto ...

Advertising

anteprima24 : ** Estorsioni per conto del clan, due arresti nel Napoletano ** - GDS_it : Nunzia Bivona, 50 anni, palermitana, sindacalista (UilTucs), è stata condannata dal gup di Trapani a due anni, 10… - HellienH : @bull43may @claudio_89_ Non ci sono paragoni con la Russia. CIO che tu hai evidenziato sono semplicemente Stati pro… - NewSicilia : L'imprenditore avrebbe implementato affari e patrimonio reimpiegando i proventi delle estorsioni del gruppo crimina… - Lvcign0l0 : Addirittura toglie il pizzo e le estorsioni ai negozianti e per tacito accordo loro votano come lui. Che potere pazzesco! -