Michelle Hunziker rimostra il lato b come nello spot “Roberta”

Michelle Hunziker ri(mostra) il lato b come nello spot “Roberta” (Di martedì 1 marzo 2022) Già nel corso della prima puntata di Michelle Impossible era arrivata una celebrazione del “lato b” di Michelle Hunziker, in ricordo allo spot “Roberta” che la vide protagonista nei panni di giovane modella all’età di appena 17 anni. Ed oggi, a ventisette anni da quel cartellone che provocò più di un torcicollo agli automobilisti di Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 1 marzo 2022) Già nel corso della prima puntata diImpossible era arrivata una celebrazione del “b” di, in ricordo allo” che la vide protagonista nei panni di giovane modella all’età di appena 17 anni. Ed oggi, a ventisette anni da quel cartellone che provocò più di un torcicollo agli automobilisti di

Advertising

MinakoHanami : @Lul74711467 @Giovann45786011 Certo, e io sono Michelle Hunziker. - ____thisisme__ : Perché giustamente, la lingua italiana non contempla che si possa insultare Michelle Hunziker??? - VanityFairIt : La conduttrice è volata in un atollo con le sue bambine e due amiche, per una vacanza di relax, dopo il suo one wom… - infoitcultura : Michelle Hunziker-Trussardi: “Matrimonio finito un anno fa, perché l’hanno detto solo ora” - dailynews_24 : Michelle Hunziker, vola alle Maldive: quanto costa a notte il resort? -