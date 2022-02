“Non si scherza su queste cose!”: Miriana Trevisan ha rischiato grosso, complotto in corso al GF Vip (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pessima nottata per la soubrette Miriana Trevisan, i fan del GF Vip sospettano il peggio: qualcuno trama alle sue spalle? Miriana Trevisan (fonte youtube)La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per la bruna showgirl Miriana, storica concorrente di quest’edizione del format di Mediaset. La soubrette, infatti, ha accusato un accentuato malore durante la serata, che le ha addirittura impedito di camminare normalmente. Lulù e Jessica sono prontamente intervenute in suo soccorso, chiedendo anche a Barù di mobilitarsi per accompagnare a letto la sofferente vippona. Barù l’ha allettata, tenendole poi compagnia con Jessica durante la nottata, stringendola tra loro in un affettuoso abbraccio. Il pubblico, però, si è scatenato in una caccia al colpevole: qualcuno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Pessima nottata per la soubrette, i fan del GF Vip sospettano il peggio: qualcuno trama alle sue spalle?(fonte youtube)La giornata di ieri è stata particolarmente impegnativa per la bruna showgirl, storica concorrente di quest’edizione del format di Mediaset. La soubrette, infatti, ha accusato un accentuato malore durante la serata, che le ha addirittura impedito di camminare normalmente. Lulù e Jessica sono prontamente intervenute in suo soc, chiedendo anche a Barù di mobilitarsi per accompagnare a letto la sofferente vippona. Barù l’ha allettata, tenendole poi compagnia con Jessica durante la nottata, stringendola tra loro in un affettuoso abbraccio. Il pubblico, però, si è scatenato in una caccia al colpevole: qualcuno ...

