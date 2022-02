GF Vip | Manila Nazzaro sbugiarda Karia Ricciarelli | “Le servivo e basta”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6, per quasi cinque mesie Katiasi sono volute bene, si sono supportate e consolate, ma poi all’improvviso qualcosa tra loro è cambiato e, screzio dopo screzio, le due sono arrivate quasi a non parlarsi più, se non per lanciarsi accuse. Addirittura, quando Katia è andata via non ha neanche voluto salutare l’ex Miss Italia. Amareggiata,dopo la diretta si è sfogata. “Per lei era tutto finto, perché le” ha detto a Miriana Trevisan, parlando proprio di Katia. Quindi è scoppiata in un pianto di delusione e dolore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, cosa ha detto davvero Nathaly Caldonazzo? Ecco la frase agghiacciante Non solo le allusioni agli zingari, ma anche parole tremende rivolte a Jessica Selassié ...