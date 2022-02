Ucraina, in fiamme la base navale di Odessa | Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una folte nube di fumo nero si erge nel cielo di Odessa. La base navale Ucraina è stata colpita nella notte da missili e bombardamenti aerei. In queste ore, la Russia ha anche annunciato di aver distrutto basi aeree e la difesa antiaerea. Guarda tutti i Video Guerra Russia-Ucraina: le immagini dei primi civili uccisi dai bombardamenti Video Auto distrutte, sangue sulle strade ed un corpo di un civile esanime ...Guerra in Ucraina. Bombardamenti A Kiev Le immagini delle esplosioni dei missili russi nella zona per il momento ...Aerei Russi Sorvolano Kiev L'invasione russa dell'Ucraina è cominciata. Nella notte sono suonate le sirene a ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una folte nube di fumo nero si erge nel cielo di. Laè stata colpita nella notte da missili e bombardamenti aerei. In queste ore, la Russia ha anche annunciato di aver distrutto basi aeree e la difesa antiaerea. Guarda tutti iGuerra Russia-: le immagini dei primi civili uccisi dai bombardamentiAuto distrutte, sangue sulle strade ed un corpo di un civile esanime ...Guerra in. Bombardamenti A Kiev Le immagini delle esplosioni dei missili russi nella zona per il momento ...Aerei Russi Sorvolano Kiev L'invasione russa dell'è cominciata. Nella notte sono suonate le sirene a ...

