Formazioni ufficiali Lazio-Porto, sorpresa in attacco per Sarri! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 18:45 andrà in scena Lazio-Porto, partita complicatissima per gli uomini di Sarri, che saranno chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata, spinti dai propri tifosi. Pedro Lazio Sarri Modulo e scelte tecniche dettate dalle numerose assenze nella squadra capitolina, con Sarri che stupisce tutti lanciando Pedro dal primo minuto. Lazio che si schiera in campo cosi: (4-3-3) Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro; Risponde invece l’ex Conceicao con questo undici: (4-3-3)Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidou; Otàvio, Uribe, Vitinha; Pepè, Taremi, Toni Martinez; Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alle 18:45 andrà in scena, partita complicatissima per gli uomini di Sarri, che saranno chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata, spinti dai propri tifosi. PedroSarri Modulo e scelte tecniche dettate dalle numerose assenze nella squadra capitolina, con Sarri che stupisce tutti lanciando Pedro dal primo minuto.che si schiera in campo cosi: (4-3-3) Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro; Risponde invece l’ex Conceicao con questo undici: (4-3-3)Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidou; Otàvio, Uribe, Vitinha; Pepè, Taremi, Toni Martinez;

Advertising

pasqualinipatri : Lazio – Porto: le formazioni ufficiali - SkySport : Lazio-Porto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? LIVE SU SKY SPORT 4K Fischio d'inizio alle 18… - MCalcioNews : Lazio-Porto, le formazioni ufficiali: Immobile e Pedro dal 1' mentre panchina invece per Acerbi - andreastoolbox : Olympiacos Atalanta, formazioni ufficiali e risultato in diretta live dei playoff di Europa League | Sky Sport - tuttoatalanta : Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic falso nove, Boga parte dalla panchina -