Cina: "Sanzioni contro la Russia? Non funzioneranno" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo i media ufficiali cinesi, gli analisti locali ritengono che la Russia sia ben preparata alle Sanzioni occidentali: ha importanti riserve energetiche, petrolio e gas in primis, e puo' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo i media ufficiali cinesi, gli analisti locali ritengono che lasia ben preparata alleoccidentali: ha importanti riserve energetiche, petrolio e gas in primis, e puo' ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cina: 'Sanzioni contro la Russia? Non funzioneranno' #cina #russia #crisiucraina - petergomezblog : Ucraina, Biden: “Guerra che porterà a catastrofica perdita di vite umane”. Draghi: “Attacco ingiustificato”. Bruxel… - ndreagalli : @gironi_camilla Esattamente così. Putin è sicuro al 99% che la Nato non interverrà per evitare che si scateni un nu… - Panzer8I : RT @MediasetTgcom24: Cina: 'Sanzioni contro la Russia? Non funzioneranno' #cina #russia #crisiucraina - f43bb0d6a395428 : RT @claudiovelardi: Non vedo spiragli, per una volta sono molto pessimista. L'America è lontana, l'Europa non ha peso, la Cina starà a guar… -