La voce della scuola. “Fluidi e senza tabù sessuali, a scuola urliamo il nostro disagio dopo la pandemia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La generazione post Covid: ultima tappa in un liceo di Bologna. Raccontano della solitudine in casa e degli attacchi di panico e tra di loro parlano anche di sesso. “La scuola dovrebbe prepararci al mondo” Leggi su repubblica (Di giovedì 24 febbraio 2022) La generazione post Covid: ultima tappa in un liceo di Bologna. Raccontanosolitudine in casa e degli attacchi di panico e tra di loro parlano anche di sesso. “Ladovrebbe prepararci al mondo”

gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - CottarelliCPI : Il Dipartimento della Funzione Pubblica lancia una consultazione pubblica per individuare le 600 procedure da sempl… - gualtierieurope : #Roma si mobilita e fa sentire la sua voce di #pace. In tantissimi a piazza Santi Apostoli con @santegidionews per… - cav_jesus : RT @lucianocapone: “Putin approfitta di un’Occidente debole e diviso, di un’Europa che non ha una voce unica”, dice Matteo Salvini che per… - meryanne61 : RT @i_pittore: Chiamami ancora a te. Mai più sentirò pronunciare il mio nome con tanto amore. Vedo il tuo cuore sorridere ai miei occhi e… -