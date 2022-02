Juve | Amoruso | «Allegri il tecnico giusto Ecco cosa è mancato ieri»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha parlato di Rabiot, die delladopo il pareggio col Villarreal in Champions. Le dichiarazioni dell’ex attaccantea Stadio Aperto ha parlato delladopo il pareggio col Villarreal. Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero. VILLARREAL-– «E’ mancata una gestione della partita dai bianconeri. Su questo devono migliorare». RABIOT- «Potrebbe fare meglio, sembra che lanon sia il suo ambiente. Spero ritrovi la fiducia che non c’è».- «L’allenatoreper crescere, non devo dare giudizi negativi su di lui. Sta facendo quanto mi aspettavo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

