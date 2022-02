"Sanzioni alla Russia? Una via percorribile, ma possono diventare un boomerang". Parla il vice di Salvini (Di martedì 22 febbraio 2022) Sanzioni sì, ma con juicio. "Anche perché potrebbero rivelarsi più un dannoper l'economia italiana, che non per la Russia". alla fine il silenzio ambiguo, e forse un poco imbarazzato, della Lega, è lui che s'incarica di interromperlo. E del resto Lorenzo Fontana, vicesegrtario della Lega, già ministro nel governo gialloverde, eurodeputato storico e grande sherpa europeo di Matteo Salvini, è il più titolato a farlo. E' lui il responsabile Esteri del Carroccio. E dunque ci sta che sia lui a indicare la linea del suo partito sulla crisi russa. Come dovrebbe reaire, l'Europa? E come dovrebbe muoversi, l'Italia? "Le Sanzioni sono una via percorribile", dice allora Fontana, Parlando col Foglio, "occorre però, da parte del nostro governo, molta attenzione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022)sì, ma con juicio. "Anche perché potrebbero rivelarsi più un dannoper l'economia italiana, che non per la".fine il silenzio ambiguo, e forse un poco imbarazzato, della Lega, è lui che s'incarica di interromperlo. E del resto Lorenzo Fontana,segrtario della Lega, già ministro nel governo gialloverde, eurodeputato storico e grande sherpa europeo di Matteo, è il più titolato a farlo. E' lui il responsabile Esteri del Carroccio. E dunque ci sta che sia lui a indicare la linea del suo partito sulla crisi russa. Come dovrebbe reaire, l'Europa? E come dovrebbe muoversi, l'Italia? "Lesono una via", dice allora Fontana,ndo col Foglio, "occorre però, da parte del nostro governo, molta attenzione ...

