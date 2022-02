Petrolio sfiora i 100 dollari al barile a massimi 7 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) I prezzi delsi sono avvicinati in serata alla soglia critica di 100al, il livello più alto da sette, mentre i futures sul gas europeo sono arrivati per un breve lasso tempo ad aumentare di oltre il 13%, tra le crescenti preoccupazioni per il conflitto armato in Ucraina dopo che lunedì il Cremlino ha ordinato alle truppe russe di entrare nei territori separatisti. Lo riporta il New York Times. Sul Nymex di New York il prezzo del greggio Brent, il benchmark internazionale, si è avvicinato ai 100alprima di scendere a circa 97al, con un aumento del 2%. Il West Texas Intermediate è stato scambiato a quasi 94al, con un aumento di circa il 3%.I ...